Gestatten, Wörthersee-Stadion mein Name, vormals kurzzeitig Hypo-Group-Arena, wie mein verluderter Stiefvater mich genannt hatte, der aber schnell untergegangen ist wie andere im Wörthersee und wieder andere in der Hypo. Ich feiere heuer meinen 11. Geburtstag (bei Architektur wie mir bedeutet „Geburt“ Erbauung). Und das ist auch meine eigene Aufgabe: Erbauung! Eine heikle Mission! Ich bin das zweitgrößte und schönste Stadion der ganzen Republik, und doch scheiden sich an mir noch immer die Geister im Land.