In der Welt des Fußballs sind sie Megastars: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Kylian Mbappé. Abseits des Platzes betreibt das Trio aber natürlich noch anderen Sport - und da steht bei den millionenschweren Kickern vor allem ein Hobby derzeit hoch im Kurs: Padel-Tennis. Messi verriet erst kürzlich Transfer-Insider Fabrizio Romano in einem Interview: „Ich mag Padel-Tennis, Tennis, Basketball. Das, was ich am meisten liebe, ist aber Padel.“

Frankreichs Topspieler Mbappé postete nach dem Erscheinen des Interviews ein Foto, das ihn mit Fußballer-Kollegen Achraf Hakimi beim „Padeln“ zeigt. Darunter schrieb er: „Padel & Freunde ... die perfekte Mischung!“

Und Ronaldo? Der zeigte sich erst kürzlich auf dem Gelände des „Lisboa Racket Centre“, das er gekauft haben soll. Bereits im vergangenen Jahr hatte Ronaldo, der auch schon den Padel-Weltranglistenersten Arturo Coello zu einem Duell herausgefordert hat, angekündigt, mehrere Millionen Euro in den Bau von Padel-Anlagen in seiner Heimat zu stecken.