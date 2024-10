RB Leipzig hat den besten Start seiner jungen Vereinsgeschichte prolongiert und mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Freiburg die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga erobert. Die Sachsen setzten sich gegen den Vierten trotz Pausenrückstand mit 3:1 durch. Mit 20 Punkten führt Leipzig die Tabelle vorerst drei Punkte vor Bayern München an. Der Rekordmeister ist am Sonntag beim Letzten Bochum zu Gast. Die Bullen drehten gegen Freiburg (15) erst nach einer behäbigen ersten Hälfte auf. Willi Orban (47.) glich die verdiente Freiburger Führung durch Ritsu Doan (15.) aus, Lutsharel Geertruida (58.) verwertete einen durchgerutschten Ball zum 2:1. Lois Openda fixierte nach Steilpass von Andre Silva den Sieg (79.). Leipzig-Goalie Peter Gulacsi feierte zuerst einen neuen Vereinsrekord ohne Gegentor (510 Bundesliga-Minuten), musste später aber angeschlagen ausgewechselt werden.

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, der nach der Knöchelverletzung von Xavi Simmons erst zum zweiten Mal in der Startelf stand, hatte seine Beine vor dem 2:1 und 3:1 entscheidend im Spiel. Während seine beiden rot-weiß-roten Teamkollegen Nicolas Seiwald (Adduktoren) und Xaver Schlager (Kreuzbandriss) fehlten, kamen auf Freiburger Seite drei Österreicher zum Zug. Michael Gregoritsch ersetzte in der 68. Minute seinen ÖFB-Teamkollegen Junior Adamu, Philipp Lienhart spielte in der Innenverteidigung durch.

Meister Leverkusen kam in Bremen hingegen nach zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 - weil ÖFB-Teamspieler Romano Schmid in der 90. Minute für Werder traf.

Borussia Dortmund musste sich vier Tage nach dem 2:5-Einbruch bei Real Madrid in Augsburg 1:2 geschlagen geben und ist nur Siebenter. Der VfB Stuttgart rettete ein 2:1 gegen Kiel über die Zeit. Die Schwaben verbesserten sich dank Toren von Deniz Undav (19.) und El Bilal Toure (61.) auf Platz acht. Aufsteiger Kiel um Benedikt Pichler (bis zur 46.) kam nach einer Gelb-Roten Karte für Stuttgarts Julian Chabot (66.) noch heran. Armin Gigovic sorgte für eine heiße Schlussphase (84.), in der aber auch Kiels Jann-Fiete Arp Gelb-Rot sah (88.).

St. Pauli und Wolfsburg trennten sich torlos. Der Aufsteiger aus Hamburg ist damit weiter ohne Treffer am heimischen Millerntor. Wolfsburg und Trainer Ralph Hasenhüttl könnten nach acht Runden mit acht Punkten noch auf Rang 15 abrutschen.

Meister Leverkusen kam in Bremen hingegen nach zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 - weil ÖFB-Teamspieler Romano Schmid in der 90. Minute für Werder traf. Schmid belohnte sich für einen starken Auftritt mit einem besonderen ersten Saisontor. Der Schuss des Teamspielers von der Strafraumgrenze schlug zentral, aber wuchtig unter der Latte ein (90.). Zweimal kam Werder um die weiteren ÖFB-Teamspieler Marco Friedl und Marco Grüll von einem Rückstand zurück. Marvin Ducksch (74.) glich die durch Victor Boniface erzielte Leverkusener Führung (30.) aus. Felix Agu unterlief kurz darauf ein unglückliches Eigentor (77.). Doch Schmid rettete dem Neunten noch einen Punkt.

Sabitzer musste verletzt in der Kabine bleiben

Bereits sieben Zähler hinter der Tabellenspitze liegt Dortmund. Die Borussen haben in vier Auswärtspartien (davor gegen Bremen, Stuttgart und in Berlin) nur einen Punkt geholt. Auch gegen die Augsburger kam bei der Truppe um Marcel Sabitzer (spielte bis zur Pause) trotz Blitzstart mit Tor von Donyel Malen (5.) keine Freude auf. Augsburg drehte dank Alexis Claude-Maurice (25., 50.) die Partie. In der 2. Cup-Runde in Wolfsburg steht die Elf von Nuri Sahin bereits unter Druck. Sabitzer könnte bei der Partie fehlen, es wird von Rückenproblemen gesprochen. Vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Sturm Graz (5. November) empfängt der BVB noch Leipzig.