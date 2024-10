Team New Zealand um Skipper Peter Burling gewann am Samstag vor Barcelona die neunte Segel-Wettfahrt des America‘s Cup und verteidigte mit einem Gesamtergebnis von 7:2 den Titel gegen die Herausforderer des Syndikats Britannia um Ben Ainslie. Für die „Kiwis“ ist es der dritte Sieg in Folge, 2017 hatten die Neuseeländer bei den Bermudas gewonnen, vier Jahre später daheim vor Auckland.

Die Crew um Burling war von Wochenbeginn weg schneller als die Briten unterwegs und hatte sich einen 4:0-Vorsprung herausgearbeitet. Ein Rückschlag erfolgte nur am Mittwoch, als Ainslie und Co. auf 2:4 verkürzen konnten. Am Freitag und Samstag schlugen die Favoriten aber mit drei Rennsiegen zurück, auch die letzte Wettfahrt war am Ende eine deutliche Angelegenheit für den Titelverteidiger.