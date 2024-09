Die 99ers-Spieler dürften sich die Worte von Trainer Harry Lange nach dem 2:1-Auftaktsieg in Wien am Freitag zu Herzen genommen haben. Diesmal brauchten die Grazer nämlich keine Anlaufzeit, drückten in Innsbruck von Anfang an auf das erste Tor. Die Steirer zeigten sich gleich viel aktiver als noch im ersten Drittel beim Saisonauftakt – aber: In Führung gingen die „Haie“. Nach einem Scheibengewinn von Ryan Valentini sorgte Jan Lattner mit einem scharfen Schuss vorbei an 99ers-Goalie Jonas Gunnarsson für das 1:0 (11.).