Austria Klagenfurt gegen Meister und Champions League-Teilnehmer Sturm Graz ähnelt dem historischen Duell zwischen David und Goliath. Die Vorzeichen für den heutigen Hit in Waidmannsdorf könnten jedenfalls unterschiedlicher nicht sein - das verrät schon ein Blick auf die Statistik. Gegen keinen anderen Gegner kassierte die Pacult-Elf mehr Niederlagen (10) in der Bundesliga, in den letzten zwölf Spielen konnten die Violetten lediglich einmal als Sieger vom Platz gehen (2:1-Auswärtssieg im Februar 2023), siebenmal gelang ihnen kein Treffer.