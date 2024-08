Er war einer der Derby-Helden des vergangenen Wochenendes. Glänzte als Abräumer im Mittelfeld wie als Torschütze gleichermaßen. Nun steht für Simon Piesinger und den WAC das erste Auswärtsspiel der neuen Saison bei Austria Wien an. Durch das 4:1 stehen die „Wölfe“ auf dem Spitzenplatz vor dem Duell in der Hauptstadt.

„Das fühlt sich nicht wie Platz eins an, weil erst eine Runde gespielt ist und die halbe Liga drei Punkte hat“, sagt der 1,92 Meter-Hüne, der den Kader noch nicht hochleben lassen will und Realist bleibt auf die Frage, ob die Truppe besser ist als in der Vorsaison. „Würde ich so nicht sagen. Die Mannschaft fühlt sich gerade in dem System und der Art Fußball zu spielen sehr wohl. Wir haben aber auch noch sehr viel Luft nach oben und nach erst einer gespielten Runde ist es schwer ein Fazit zu ziehen.“

Geht ein Top-Star? Offensivmann Thierno Ballo wird offenbar von RUssen-Klub Lok Moskau umworben. „Ich bin offen für alles“, sagte er unter der Woche. Als Kollege wird ihn Piesinger nicht unter Druck setzen oder überreden, zu bleiben: „Nicht unbedingt. Wir sind sehr froh ihn zu haben und das weiß er auch! Aber jeder weiß wie das Geschäft läuft und am Ende des Tages muss es Thierno für sich selbst entscheiden.“ Das Kopfballspiel übt er indes nicht speziell. „Nein. Trainiere ich nicht. Das ist eine Stärke, die sich aufgrund meiner Größe so entwickelt hat!“ Und er betont nach dem starken Auftakt: „Zentrales Mittelfeld ist meine Lieblingsposition, ich spiele aber auch gerne in der Innenverteidigung.“