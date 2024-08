In Thailand wurde soeben gemessen, dass sich die Tiger-Population auf rund 230 wildlebende Exemplare erholt habe. Ob Grafenstein daraus ebenfalls Kraft schöpft lässt sich nur mutmaßen. Trainer Alex Stroj, der erst kürzlich übernommen hat, sah sich jedoch mit Schwierigkeiten hinsichtlich der Saisonvorbereitung konfrontiert. Neben dem Land in Südostasien wurde von den Spielern mehrwöchige Urlaube ua. nach Peru unternommen. „Ich hätte das nie zugelassen. Jetzt sind wir zwar vollzählig, aber noch lange nicht eingespielt. Wir müssen die erste Phase irgendwie kaschieren“, so der Grafenstein-Coach, die den Aufstieg in die Kärntner Liga als erklärtes Ziel ausgegeben haben. „Wir sind richtig gut und breit aufgestellt, wollen gleich gut starten.“

Bei Sirnitz hingegen geht man klarerweise mit Trainer und Legende Martin Hinteregger in die neue Saison. Die Mannschaft des Ex-Internationalen zeigt sich stark verjüngt. Allen voran der erst 16-jährige Torhüter Oliver Koch, der im KFV-Cup mit einem 3:2-Sieg gegen Moosburg seinen Einstand gefeiert hatte.