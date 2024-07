Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hätte es eine zweistellige Anzahl an Spielen gebraucht, bis man insgesamt 45.000 Fans zu Spielen des österreichischen Fußball-Nationalteams der Frauen gebracht hätte. Nun hat man eine derart große Kulisse aber bereits zum zweiten Mal binnen zwei Jahren in jeweils nur einem einzigen Spiel erleben dürfen. Dem EM-Eröffnungsspiel von 2022 vor knapp 70.000 Fans im Old Trafford gegen England folgte nun das EM-Qualifikationsspiel in Hannover gegen Deutschland, wo knapp 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion waren. Weiche Knie hatte die ÖFB-Auswahl beim sportlich bedeutungslosen Abschluss der Qualifikation nicht, von Anfang an hatte das Team von Trainerin Irene Fuhrmann viel Ballbesitz.

Aber: Das Tor erzielten die Deutschen. Und es war wie schon bei der 2:3-Heimniederlage zu Beginn der Quali in Linz, wo sie zweimal getroffen hat, Klara Bühl, die Torfrau Manuela Zinsberger bezwang. In der elften Minute stand es 1:0 für den EM-Teilnehmer.

Der Gegentreffer der Österreicherinnen prolongierte auch eine unrühmliche Serie: Zum bereits 15. Mal in Folge blieb die ÖFB-Auswahl nicht ohne Gegentor. Ein Stellungsfehler von der erfahrenen Verena Hanshaw eröffnete Jule Brand die große Chance auf das 2:0 – die Wolfsburg-Spielerin sagte „Danke“ (39.).

Klara Bühl jubelte wie im Hinspiel auch diesmal über ein Tor gegen Österreich © IMAGO

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Lea Schüller (50.) nach einem Missverständnis in Österreichs Defensive an der Latte. Zwei Minuten später traf die Partnerin der österreichischen Seglerin Lara Vadlau doch und erhöhte auf 3:0. In der 92. Minute sorgte Bühl mit ihrem Doppelpack für den 4:0-Endstand.

Österreich kann nur über das Play-off zur EM 2025 in der Schweiz fahren. Dieses gilt es im Herbst zu überstehen. Das wird allerdings nur mit einer besseren Defensivleistung gelingen.