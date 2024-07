Beim WAC wurde am Dienstag das Training wieder aufgenommen, am Samstag kommt es zum Heim-Testspiel gegen Udinese Calcio (17 Uhr), es ist auch der letzte Test der Lavanttaler vor dem Cup-Erstrundenspiel in Draßburg (Burgenlandliga) eine Woche später. Gegen Udine gibt‘s auch das Fan-Opening ab 14 Uhr in der Lavanttal Arena mit Hüpfburg, Riesenwuzzler, Disco und Grillerei sowie „Meet & Greet“ mit den Spielern nach der Partie.

Gattermayer lief zuletzt für Amstetten auf © GEPA pictures

Mit dabei sind nun auch wieder der zuletzt erkrankte Florian Rieder sowie EM-Fahrer Sandro Altunashvili. Fix ist nun Neuzugang Angelo Gattermayer, der schon in Windischgarsten als Testspieler überzeugte. Der 22-Jährige kommt von Waldhof Mannheim (3. Liga), war im Vorjahr aber in die heimische 2. Liga an Amstetten verliehen. Am Platz ist Gattermayer offensiv wie defensiv auf der rechten Außenbahn zuhause.