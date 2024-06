Entspannte Atmosphäre, lachende Gesichter, aber auch sportliche Höchstleistungen bestimmen in dieser Woche das Ortsbild von Bad Kleinkirchheim. 1600 Bogenschützen aus 27 Nationen sorgen seit dem Wochenende für reges Treiben im Wintersportort und auch für knapp 25.000 Übernachtungen in der Region. Schon am Sonntag läutete der „Marsch der Nationen“ die Europameisterschaft der 3D-Bogenschützen ein. Kärnten ist dabei durch Martina Kirsch, Jacqueline Schiestl, Andreas Schleinzer und Verena Kanz vertreten.