Golf-Profi Bernd Wiesberger hat sich bei den European Open in Hamburg mit einer starken 67er-Runde von sechs unter Par ins Spitzenfeld verbessert. Der Burgenländer machte am Samstag 20 Positionen gut und geht mit 210 Schlägen bzw. neun unter Par als alleiniger Sechster in den Schlusstag. Sein Rückstand auf das Spitzenduo Laurie Canter (ENG) und Guido Migliozzi (ITA) beträgt drei Schläge.

Seine österreichischen Landsmänner Lukas Nemecz und Matthias Schwab hatten den Cut bei nassen Bedingungen an der geteilten 106. Stelle deutlich verpasst.