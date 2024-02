Der Eiskanal von Winterberg zählt wohl zu den bekanntesten, aber nicht zu den technisch anspruchsvollsten und so ist in Nordrhein-Westfalen bei der Weltmeisterschaft eines gefragt: Explosivität beim Anschieben. „Der Start ist besonders wichtig“, sagt Pilot Jakob Mandlbauer, „die Bahn ist nicht so technisch wie etwa jene in Altenberg und daher lebt man vom Starttempo bis hinunter zum Kreisel.“