„À la Marcel Hirscher“ will es Veronika Windisch machen und aufhören, wenn es am schönsten ist. Noch vor wenigen Tagen hat sich die Icecrosserin im kanadischen Sainte-Angèle-de-Mérici zum dritten Mal in Folge zur Weltmeisterin gekrönt – es wird ihr wohl letzter Titel bleiben. „Die körperlichen Alterserscheinungen machen sich bemerkbar, die Reisen werden immer mühsamer und auch die anderen werden immer besser“, sagt die gebürtige Weizerin, die mit immer wiederkehrenden Problemen im Rücken zu kämpfen hat. Aber auch wenn die anderen Athletinnen immer besser werden – Windisch ist immer noch die Beste. Mit ihrem Erfolg in Kanada fixierte die 41-Jährige nach Siegen auf der Winterleiten und in Rautalampi (FIN) ein Rennen vor Saisonende den WM-Titel, es war ihr 15. Rennsieg in Folge. „Es macht mir ja nach wie vor Spaß und eigentlich dürfte ich ja nicht aufhören, weil ich immer noch gut bin – aber der Körper macht nicht mehr mit“, muss sich Windisch eingestehen. „Ich bin vor einem Monat auf der Winterleiten gestürzt, früher hätte ich das wahrscheinlich leicht weggesteckt, jetzt kann ich meine Hand noch immer nicht heben.“