Der natürliche Fein des Fahrrad-Fahrers ist im Winter, abgesehen von Kälte, Schnee oder Eis, natürlich der Rollsplit auf den Straßen. Eine Flucht in wärmere Gefilde verbreitet für ein ungleich wohligeres wie sichereres Gefühl. Doch der erste größere Trip blieb Marco Haller noch verwehrt. „Eine Erkrankung zwang mich, die Saudi-Tour sausen zu lassen“, erzählt der 32-jährige Klagenfurter. Ein bisschen Geduld ist noch gefragt, Haller scharrt aber bereits in den Startlöchern. Schließlich gilt es für ihn, einen perfekten Start in die Saison zu erwischen. Der Terminplan? „Am Freitag geht es ins spanische Almeria, werde dort im Einsatz sein. Danach folgt die Algarven-Rundfahrt.“ Für ihn wird es nach überstandener Darminfektion ein Kaltstart. „Ich muss wissen, wo ich körperlich stehe.“