Was für ein Rennen von Maximilian Pichler und Nico Edlinger in Umhausen. Die beiden Murtaler sicherten sich beim Eliminator ihren ersten Sieg im Weltcup. Nach Platz drei am Vortag sicherten sie sich den Sieg im Verfolgungsrennen vor den südtiroler Duos Tobias Paur/Andreas Hofer und Matthias Lambacher/Peter Lambacher. „Im ersten Bewerb hatten wir noch einige Fehler in unserem Lauf“, sagt Pichler, „die konnten wir ausmerzen und haben es so ganz nach oben aufs Podest geschafft. Der erste Weltcupsieg freut uns natürlich enorm.” Damit haben die beiden Steirer vom RV Stadl an der Mur im Gesamtweltcup der Doppelsitzer den zweiten Platz gefestigt.