Am letzten Tag der Tour de Ski zählt jedes Gramm und jedes Quäntchen Kraft, das die Athleten noch im Körper haben. Nach einer Runde durch das Langlaufstadion Lago di Tesero und dem Weg zur Alpe Cermis wartet der Schlussanstieg, der Final Climb. Gelaufen und teilweise gestiegen wird auf der Ski-Abfahrtspiste „Olimpia III“. Steigungen von bis zu 28 Prozent warten. Und Teresa Stadlober sagt nach ihrem fünften Platz im klassischen Massenstart: „Da gibt es nur noch volle Attacke - sowohl bei denen, die auf die Gesamtwertung gehen, als auch bei denen, die den Tagessieg wollen.“ Auf den hat es etwa der Steirer Mika Vermeulen abgesehen. Die Herren machen den Anfang und sind um 14.30 Uhr an der Reihe. „Die werden es noch schwerer haben“, sagt Stadlober, „und uns die Spur freilaufen.“ Denn wie schon beim Massenstart ist Schneefall angesagt. „Es wird daher sicher nicht schnell und auch nicht wirklich kompakt sein.“ Gespeist wurde schon am Vortag nur das Nötigste, um die Speicher aufzufüllen. Vor dem Start genehmigt sich Stadlober Gels und Sportgetränke. „Danach kann geschlemmt werden und am Montag tu von uns keiner was.“

Es wird eine Kopfsache

Auch wenn in manchen Teilstücken nicht mehr wirklich im Gleitschritt gelaufen werden kann, ist das Material entscheidend. „Gerade bei solchen Bedingungen ist es extrem wichtig.“ Im ersten Teil der Alpe Cermis wird noch in der Eins-Einser-Technik gelaufen und „zwischen den Toren steht man mit einem schlechten Ski sonst auch“. Die Piste geht es nämlich nicht direttissima hinauf; immer wieder sind Richtungstore aufgestellt. „Das geht nur über den Kopf, müde sind jetzt alle.“

Mit dem fünften Platz im Massenstart war Stadlober zufrieden. Auch wenn sie vor der Tour gerade in diesem Rennen mit einem Podestplatz geliebäugelt hatte. „Das ist auf alle Fälle voll okay, das Damen-Feld ist sehr eng beieinander.“ Mit gutem Material lief sie die 15 Kilometer immer in einer hervorragenden Position. Oben auf der letzten Kuppe musste sie eine Kollision mit Joanna Sundling vermeiden und verlor einige Meter. Auf der Zielgeraden waren die Spuren voller Neuschnee und das Tempo war trotz der enormen Anstrengung niedrig. „Das Niveau ist einfach sehr hoch. Ich bin jetzt Zehnte in der Gesamtwertung und megahappy“. Den Tagessieg sicherte sich Linn Svahn vor ihrer Landsfrau Frida Karlsson (SWE). In der Gesamtwertung führt die US-Amerikanerin Jessie Diggins.

Vermeulen auf Platz 39 im Massenstart

Das Rennen der Herren war ob des Schneefalls mit einer Siegerzeit von 50:50 Minuten wesentlich langsamer als im Vorjahr (Klaebo 39:59). Ein riesiges Feld kam zum letzten Anstieg und da kam es zum Showdown. Der Schweizer Cydril Fähndrich griff als erster an und setzte sich mit zwei Erik Valnes (NOR) und Wiliam Poromaa (SWE) ab. Der Norweger schob am stärksten. Vermeulen lief als 39. über den Zielstrich.