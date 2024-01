Und plötzlich sang Elsa auf dem Videowürfel „Let it go“. Es bewegt sich etwas in der Eishockey-Liga. Um Punkt 14 Uhr, eine völlig unüblichen Uhrzeit, wurde der Puck in der Heidi-Horten-Arena eingeworfen. Die jüngsten Rotjacken-Fans strahlten nicht nur, weil die Rotjacken mehr Tor „als die anderen“ geschossen hatten. Es sind exakt solche Nachmittage, die Kindern lange in Erinnerung bleiben – in anderen Ligen längst usus, um die nächste Generation in die Hallen zu locken. Und dass der KAC mit einer starken Vorstellung vor ausverkauftem Haus gegen Linz zum vierten Sieg in Folge geeilt ist, gab es als Sahnehäubchen obendrauf.