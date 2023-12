In einem Monat beginnt mit der Rallye Monte Carlo die WM 2024. Die wieder spannende Duelle bieten wird. Seit Freitag sind alle Top-Cockpits vergeben. Und dass Hyundai endlich den WM-Titel gewinnen will, zeigt schon die Armada, die die Koreaner in die Schlacht schicken.

Gleich fünf Piloten hat Hyundai für die WM unter Vertrag genommen. Auch wenn nicht alle die komplette WM fahren werden, ist die in Deutschland ansässige Mannschaft gut gerüstet. Thierry Neuville (BEL), Ott Tänak (EST), Esapekka Lappi (FIN), Dani Sordo (ESP) und Andreas Mikkelsen (NOR) bilden die Werks-Equipe. Vier Fahrer bietet Titelverteidiger Toyota auf. Neben Elfyn Evans und Takamoto Katsuta sind natürlich auch noch Kalle Rovanperä und Sebastien Ogier dabei. Letztere sind aber 2024 nur mehr Teilzeitfahrer.

Als letztes Team hat sich Ford entschieden. Die Truppe von Malcolm Wilson setzt komplett auf die Jugend. Adrien Foumaux ist der Rückkehrer in die Rally-1-Kategorie. Dazu kommt Gregoire Munster.

WRC-Teams 2024 © kk/WRC

Der WM-Kalender 2024 umfasst zwölf Rallyes. Wieder im Programm steht die Central European Rallye, die teilweise auch in Oberösterreich gefahren wird (31. Oktober bis 3. November).

In der WRC2 sollte weiterhin Skoda den Ton angeben. Oliver Solberg wurde aktuell unter Vertrag genommen. Aber auch Toyota stellt für 2024 ein Rally-2-Auto zur Verfügung. Pierre-Louis Loubet und Sami Pajari fuhren erste Tests in den französischen Seealpen.