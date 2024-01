Bis 2. Februar 2024 hat der Rasen in der Merkur-Arena Ruhe – möchte man meinen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Grün wird bis zum Frühjahrsstart zwar nicht von Fußballern strapaziert. Sturm empfängt am Freitag (2. Februar), um 20.30 Uhr im Cup-Viertelfinale die Wiener Austria. Aber bis dahin wird stetig an und in dem Untergrund gearbeitet. Direkt nach dem letzten Spiel am Sonntag, dem 10. Dezember (Sturm – Altach 1:0), haben die Mitarbeiter der Stadion-GmbH den Rasen gemäht. In den folgenden Tagen, Wochen und Monaten wird zudem belüftet und gedüngt. „Wir holen jetzt all das nach, was wir aufgrund der vorgezogenen Verlegung im Herbst nicht machen konnten“, sagt Stefan Weber, der für den Rasen in der Merkur-Arena verantwortlich ist.

Auf dem im Oktober neu verlegten Grün konnte aufgrund der Dicksode zwar gleich gespielt werden. Das Zusammenwachsen mit dem Untergrund braucht aber seine Zeit. Unterstützend wurde damals Sand aufgebracht. Diese Maßnahme hatte zur Folge, dass die Merkur-Arena von Vielen als Beachvolleyball-Platz bezeichnet wurde, der Untergrund war schmierig, bot keinen Halt. Dieser Sand wird sich jetzt in den Boden arbeiten, dadurch auch wieder griffiger. Die Wurzeln wachsen in die Tiefe, was den gesamten Rasen haltbarer und strapazierfähiger macht. „Die Scherfähigkeit wird besser“, sagt Weber und erklärt weiter: „Mit Wärmelampen, Folien und der Rasenheizung sorgen wir für Wachstum. Das Gras wächst nach oben, die Wurzeln nach unten.“, Gemäht wird derzeit nicht täglich, alle drei bis vier Tage reicht, die Rasenhöhe beträgt aktuell vier Zentimeter. An Spieltagen ist der Rasen etwa 2,2 Zentimeter hoch.

In diesen Wochen „müssen wir darauf achten, dass es auf der einen Seite aufgrund der Feuchtigkeit zu keinem Pilzbefall kommt und, dass es auf der anderen Seite wegen der Folien nicht zu heiß wird“, sagt Weber. Trotz spielfreier Zeit und Feiertage braucht das Grün tägliche Pflege. Insgesamt arbeiten vier Personen an dem Rasen in der Merkur-Arena.