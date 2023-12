Es sollte eine Fahrt zum Trainingslager nach Kroatien werden, die bitter endete; und das unverschuldet. Das Welser Rad-Team war mit mehreren Autos auf dem Weg nach Zadar zur Vorbereitung auf die Saison 2024, als es in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wurde. Denn ein schwer alkoholisierter Lenker fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf eines der Autos auf, in dem drei Profis waren – und das mit einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h. Das Auto der Profis hatte bei einer roten Ampel gewartet.

Die drei Welser Profis des Teams RSW Radsport wurden bei dem Unfall schwer verletzt und sofort in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Beim Lenker des Lieferwagens wurde ein Alkoholgehalt im Blut von weit über 2 Promille festgestellt, der Lenker wurde von der Polizei sofort in Gewahrsam genommen, wie das Team in einer Aussendung mitteilte. Das Trio befindet sich in der Intensivstation, ist allerdings nicht in Lebensgefahr. „Wir sind völlig geschockt und hoffen, dass sich die Verletzungen als nicht allzu schwer erweisen. Das ist ein schwerer Schlag für unser Team“, sagte RSW-Geschäftsführer Daniel Repitz.

Bei der Anreise war das Schneechaos in Österreich und die damit verbundenen schwierigen Straßenverhältnisse problemlos überwunden worden. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Teammitglied Daniel Federspiel bei einem Sturz in Gunskirchen einen Riss der Quadrizepssehne zugezogen. Der zweifache Mountainbike-Eliminator-Weltmeister kann sein Bein erst nach rund sechs Monaten wieder voll belasten.