Am Sonntag ist es endlich soweit. Nach über 40 Jahren feiert das freundschaftliche Länderspiel zwischen Österreich und Slowenien im Klagenfurter Sportpark (15 Uhr) sein Revival im Amateur-Fußball. Bis zu den frühen 80-er-Jahren war es Usus, dass internationale Fußballverbände neben dem A-Nationalteam einen Amateur-Auswahl stellten, durch die Professionalisierung verschwanden diese jedoch von der Bildfläche. Durch die Initiative von FIFA Match-Agents und Fußball-Experten der Drei-Länder-Region Österreich, Italien und Slowenien sollen diese nun aber wieder an Bedeutung gewinnen.

Im österreichischen Kader finden sich mit Michael Morgenstern (FC Lendorf) und Mersei Dieu Nsandi vom ASK auch zwei Kärntner Akteure. Einer der drei Trainer der rot-weiß-roten Auswahl ist Albert Parth. Die Slowenen beriefen, wie auch Team Austria, je zwei bis drei Spieler aus allen Regionen des Landes in den Kader. Mit Anej Kmetic vom ASK (Regionalliga) und Al Mahic vom SVG Bleiburg (Kärntner Liga) wurden vom Trainer-Trio Bogdan Cernko, Aleš Dolinar und Igor Nenezic gleich zwei Akteure, die in Kärnten spielen, einberufen. Kmetic trifft damit am Sonntag auf seinen ASK-Klubkollegen Mersei Dieu Nsandi. Für die junge Nation Slowenien ist das auch das erste Länderspiel der Geschichte im Amateur-Fußball. Auf www.kleinezeitung.at wird das Länderspiel via Livestream übertragen.