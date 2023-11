Der einstige Fußball-Startorhüter Petr Cech könnte heute sein Debüt im Profi-Eishockey geben. Der 41-jährige Tscheche wurde in den Kader der Belfast Giants für das Heimspiel gegen Glasgow Clan in der britischen Elite Icehockey League einberufen. „Es ist ein großer Moment für mich, Teil einer Topliga in einem anderen Sport zu sein“, sagte Cech.

Cech war einer der besten Fußball-Torhüter seiner Generation. 2004 wechselte er von Rennes nach England und war einer der ersten Neuzugänge in der Ära von Roman Abramowitsch beim FC Chelsea. In elf Jahren an der Stamford Bridge gewann er vier Premier-League-Titel sowie fünf FA-Cups, drei Ligapokale, die Champions League und die Europa League.

Im Oktober 2006 erlitt Cech bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler eine Schädelimpressionsfraktur. Seitdem trug er als Vorsichtsmaßnahme einen Helm, der zu einem Markenzeichen wurde. Cech war auch Teil jener Chelsea-Mannschaft, die 2012 Bayern München im „Finale dahoam“ den Traum vom Champions-League-Triumph im eigenen Stadion raubte. Er hielt in der Verlängerung zunächst einen Elfmeter von Arjen Robben, ehe er im Elfmeterschießen auch noch den Schuss von Ivica Olic parierte und Chelsea durch Bastian Schweinsteigers Pfostenschuss den Titel gewann. Der 1,96 Meter große Schlussmann, der in seiner Jugend auch Eishockey gespielt hatte, änderte gegen Ende seiner Karriere die Trainingsroutine und begann „vor sieben, acht Jahren wieder mit dem Eislaufen“.

Nach dem Ende seiner Fußballkarriere (2019) heuerte er beim drittklassigen Eishockeyclub Oxford City Stars an und wurde Mitte November vom britischen Meister aus Belfast ausgeliehen, der mit Verletzungen auf der Torhüterposition zu kämpfen hat. „Du sagst nicht Nein zu einer Meistermannschaft. Es ist eine großartige Erfahrung“, begründete Cech seine Zusage. Heute steht er erstmals im Kader der Giants.