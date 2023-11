Das deutsche Fußballteam wurde in der jüngeren Vergangenheit ziemlich kleingeschrieben. Es sei in der Krise und nach der ersten Niederlage unter Hoffnungsträger Julian Nagelsmann wurde rasch wieder Kritik laut.

Die gesamte Debatte unterliegt dabei einem grundlegenden Irrtum, denn Deutschland kann zwar einmal oder zweimal ein schlechtes Spiel abliefern, aber es ist nie klein, kann es gar nicht sein, dafür hat diese Mannschaft viel zu viele Weltklassespieler und nun einen Trainer, der genau weiß, was er tut.

Aber das alles ist den Österreichern bewusst, denn sie werden richtig geschult, auch in solchen Belangen. Die Spieler des ÖFB-Teams können daher in diesem Match beweisen, dass sie wieder einen Schritt weiter gekommen sind, was bei einem vollen Erfolg über die neuen Deutschen der Fall wäre.

Was die Österreicher dem Nachbarn derzeit auf jeden Fall voraus haben, ist die grandiose Fußball-Stimmung im Land, diese müssen sich die DFB-Spieler erst erarbeiten. Später. Denn ein starker Auftritt des ÖFB-Teams im großen Duell, verbunden mit dem richtigen Resultat, wäre der perfekte Auftakt zur Euro-Phorie im nächsten Jahr.