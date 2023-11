16 Jahre ist Lenia Standfest alt – und doch durfte die Grazerin bereits über eine Bronzemedaille bei den Staatsmeisterschaften jubeln. „Das hat sich so ergeben“, sagt die 16-Jährige darüber, wie sie zur Leichtathletik gekommen ist. Die ältere Cousine wollte nicht alleine zum Training gehen. „Es hat uns getaugt, drum sind wir geblieben.“

Zunächst als Mehrkämpferinnen aktiv, hat sich die LTU-Leichtathletin mittlerweile aber auf Sprint und Weitsprung spezialisiert. Und das so erfolgreich, dass sich bereits eine Nominierung für die ÖLV-Staffel für das Diamond-League-Event in Zürich ausgegangen ist. „Das war schon cool“, sagt Standfest. Sie sagt aber auch: Dabei sein ist doch nicht alles, lieber wäre sie gelaufen. Das will sie nächstes Jahr bei der Nachwuchs-EM. „Vielleicht geht sich die U20-WM auch aus.“