Das Wochenende steht im österreichischen Handballsport ganz im Zeichen der Cup-Bewerbe. Sowohl bei den Frauen (Achtelfinale) als auch bei den Männern (2. Runde) sind die Auswahlen des SC Ferlach im Einsatz. Sämtliche Spiele werden auf HANDBALL AUSTRIA LIVE gestreamt.

Die Frauen müssen ersatzgeschwächt nach Graz und spielen um 20.30 gegen die UHC. Die steirische Landeshauptstadt war ja für die Ferlacherinnen zuletzt kein guter Boden, unterlagen sie doch vor einer Woche im Meisterligaspiel gegen HIB Handball Graz knapp mit 30:32. Gegen den Tabellendritten der WHA Challenge sollten sich die Kärntnerinnen aber keine Blöße geben, auch wenn sie noch den einen oder anderen Verletzungsausfall verkraften müssen.

Deckungsarbeit muss besser werden

Aufgrund der vielen Teilnehmerzahlen aus dem Westen Österreichs wird die zweite Cuprunde noch zweigeteilt ausgetragen. Um 17.00 Uhr treffen die Männer des SC Ferlach in der 2. Cuprunde auswärts auf Hollabrunn. Auch die Männer mussten zuletzt eine bittere Heimniederlage einstecken. Das 34:37 gegen Schwaz steckt noch in den Knochen, warf diese Niederlage die Ferlacher Männer doch auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Vor allem die löchrige Abwehr der Rosentaler machte den Sieg der Tiroler erst möglich. Das hat auch Neo-Trainer Robert Begus erkannt. Und seit dem Spiel gegen Schwaz genau in diesem Bereich das Training intensiviert. Ob es sich schon bemerkbar macht, wird sich zeigen.