Als Fußballer war Mario Mosböck die große Karriere nicht gegönnt. Zwei Mal spielte der heute 27-Jährige für St. Pölten in der Bundesliga - insgesamt 16 Minuten in drei Saisonen. Dass es nicht zu mehr gereicht hat, wird den Österreicher jetzt nicht mehr stören.

Am Pokertisch ist Mosböck jetzt nämlich der große Coup gelungen. In Monte Carlo gewann er 2,47 Millionen Euro, wurde Zweiter hinter dem US-Amerikaner Dan Smith. 189.000 Euro musste er als Startgeld bezahlen, um am Turnier teilnehmen zu dürfen.

Fußballerisch hält sich Mosböck mittlerweile zurück. Im Vorjahr spielte er noch in der 1. Klasse West/Mitte für Ratzersdorf in Niederösterreich. In der laufenden Saison war er noch nicht aktiv.