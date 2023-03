Wenn man dem 44-jährigen Tauplitzer von „seinen“ Abonnenten erzählen hört, glaubt man kaum, dass Viktor Hierzegger vom Ausliefern von Zeitungen spricht. „Das Schöne an dem Beruf, den ich seit Juni 2022 ausübe, ist die Dankbarkeit der Abonnenten, die die Zeitung noch in gedruckter Form lesen wollen. Es sind nette Menschen die sich darauf freuen, wenn ich die Zeitung bringe. Einige warten schon auf mich“, erzählt er strahlend.

„Einmal ist die Rosi extra aufgestanden, um mir ein selbst gestaltetes Dankesbillet und Trinkgeld zu geben. Wo erlebt man sonst sowas?“ Wobei man sagen muss, dass Viktor nicht einfach nur ein Druckwerk in mehr als 100 Haushalte in den Gemeinden Bad Mitterndorf und Pichl-Kainisch ausliefert. Für ihn ist eine Zeitung mehr. „Ich trage mit der Zeitung Informationen ins Haus, die relevant sind. So eine Zeitung ist nicht nur ein Produkt, sie hat eine soziale Funktion.“ Ihn fasziniert auch die Lieferkette von der Produktion bis zur Auslieferung. Dabei sollte es bei der Zustellung als letztes Glied nicht scheitern.