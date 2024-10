Unser Ziel ist es, unsere Kund:innen behutsam mit ihren Möglichkeiten vertraut zu machen und gemeinsam Perspektiven und Ziele zu erarbeiten. Dabei gehen wir ganz individuell vor, denn jeder Mensch ist anders, und so ist auch jede Beratung individuell“, sagt Petra Josefus vom BIZ Feldbach. Und das ist ein interessanter Prozess, der oft neue Perspektiven eröffnet und der Frage nachgeht: Wie finde ich einen Beruf, den ich wirklich will und in dem ich mich entfalten kann?

Das AMS Feldbach steht als Vermittler zwischen Arbeitsmarkt und Jobsuchenden. Geschäftsstellenleiter Edmund Hacker setzt dabei auf individuelle Beratung. „Wir nehmen uns Zeit. Durch einfühlsame Berater:innen, differenzierte Testverfahren und viele unterschiedliche Methoden entsteht ein lebendiges Bild der eigenen Persönlichkeit und Interessen. Es gibt dabei keine allgemein gültige Lösung, sondern meinen Weg und meine Möglichkeiten, die gemeinsam mit den Berater:innen erarbeitet und genau besprochen werden.“

Stellen- und Lehrstellenmarkt Feldbach Juli 2024 © AMS Österreich

Das ist für Berufseinsteiger:innen von großem Wert, aber auch für alle Arbeitsuchenden, die die Branche und den Beruf wechseln wollen. „Im Bereich der Ausbildungsplätze für Lehrlinge gibt es seit Langem wieder mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen“, so Geschäftsstellenleiter Hacker. „Gerade in diesem Bereich bietet unsere Region ein vielfältiges Angebot von der klassischen bis zur Lehre mit Matura und berufsbildende Schulen verschiedenster Ausrichtungen.“

Edmund Hacker, Geschäftsstellenleiter AMS Feldbach © AMS

Individuelle Beratung gibt es bei Petra Josefus und Nina Hofer vom AMS Feldbach BIZ. Sie sind Profis in Sachen Berufsorientierung. Wer sich ganz genau über das Angebot in der Region informieren will, der ist am 3. und 4. Oktober bei der Messe „Bildung und Beruf“ in der Arena Feldbach und am 17. Oktober im Zehnerhaus in Bad Radkersburg an der richtigen Adresse.