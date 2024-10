Die Region Südoststeiermark ist eine der wichtigsten Tourismusregionen Österreichs und dementsprechend groß ist das Angebot für Ausbildungen in diesem Bereich. Eine der wichtigsten Schaltstellen ist die Qualifizierungsagentur, die ausgewählte Tourismusbetriebe mit ausgewählten Lehrstellensuchenden zusammenbringt. Ein weiterer wichtiger Player in der Region ist das AMS, das mit eigenen Programmen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern sucht. Aber all diese Initiativen sind auf eine gute Ausbildung von Schüler:innen und Lehrlingen angewiesen.

In der Steiermark gibt es die Kooperation „Ausgezeichnete Lehrbetriebe im Tourismus“, das sind Betriebe, die mehr bieten als eine standardgemäße Lehrlingsausbildung. Sie stellen das erfolgreiche Miteinander in den Vordergrund und fördern junge Talente. Nur so haben die Region und ihre Menschen eine Zukunft.

Tourismusschule

Eine umfassende Ausbildung erhält man ebenfalls in den vielfältig aufgestellten Tourismusschulen. Auch hier werden Theorie und Praxis miteinander verschränkt. In verschiedenen Praktika erhält man Einblick in die unterschiedlichsten Aspekte des Berufsfeldes.

© SKW

Lehre

Die Lehre vereint in ihrem dualen Ausbildungsweg Theorie und Praxis, und mit der Variante „Lehre mit Matura“ steht man einerseits auf einer soliden Basis und hat dennoch gleich Anschluss an universitäre Bildungsmöglichkeiten und Fachhochschulen.

3-jährige Lehrberufe:

Hotel- und Gastgewerbeassistent:in

Hotelkaufmann/-frau

Koch, Köchin

Restaurantfachmann/-frau

Systemgastronom:in

4-jährige Lehrberufe: