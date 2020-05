Startseite

Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 14:39 Uhr 20°C

Wolkig

gefühlte Temperatur: 20°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0.0 mm/h

Wind 11 km/h N

Windböen bis 29 km/h

Luftfeuchtigkeit 30%

Luftdruck 1029 hPa

Wolkenbedeckung 35% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 15:00 Uhr 14°C

Leichter Regen

gefühlte Temperatur: 14°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 11 km/h NW

Windböen bis 34 km/h

Luftfeuchtigkeit 53%

Luftdruck 1016 hPa

Wolkenbedeckung 100% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 16:00 Uhr 14°C

Leichter Regen

gefühlte Temperatur: 13°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 11 km/h NW

Windböen bis 33 km/h

Luftfeuchtigkeit 57%

Luftdruck 1016 hPa

Wolkenbedeckung 100% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 17:00 Uhr 13°C

Leichter Regen

gefühlte Temperatur: 13°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 10 km/h NW

Windböen bis 33 km/h

Luftfeuchtigkeit 59%

Luftdruck 1017 hPa

Wolkenbedeckung 100% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 18:00 Uhr 13°C

Leichter Regen

gefühlte Temperatur: 12°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 10 km/h NW

Windböen bis 32 km/h

Luftfeuchtigkeit 62%

Luftdruck 1017 hPa

Wolkenbedeckung 100% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 19:00 Uhr 12°C

Leichter Regen

gefühlte Temperatur: 12°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 9 km/h NW

Windböen bis 31 km/h

Luftfeuchtigkeit 64%

Luftdruck 1017 hPa

Wolkenbedeckung 100% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 20:00 Uhr 12°C

Leichter Regen

gefühlte Temperatur: 11°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 10 km/h NW

Windböen bis 32 km/h

Luftfeuchtigkeit 66%

Luftdruck 1017 hPa

Wolkenbedeckung 100% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 21:00 Uhr 12°C

Bedeckt

gefühlte Temperatur: 11°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 10 km/h NW

Windböen bis 33 km/h

Luftfeuchtigkeit 67%

Luftdruck 1018 hPa

Wolkenbedeckung 100% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 22:00 Uhr 12°C

Bedeckt

gefühlte Temperatur: 11°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 10 km/h NW

Windböen bis 33 km/h

Luftfeuchtigkeit 67%

Luftdruck 1018 hPa

Wolkenbedeckung 99% Graz Sonntag, 31.Mai 2020, 23:00 Uhr 12°C

Bedeckt

gefühlte Temperatur: 12°C 5:09 Uhr 20:41 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 10 km/h NW

Windböen bis 32 km/h

Luftfeuchtigkeit 67%

Luftdruck 1018 hPa

Wolkenbedeckung 93%

Das Wetter heute, Sonntag 31.Mai

Bei nur wenigen Wolken überwiegend freundlich mit Sonnenschein. In den frühen Morgenstunden liegt die Temperatur bei 8 Grad, tagsüber ist mit maximal 21 Grad zu rechnen.

Prognose für heute

Steiermark heute

Der Pfingstsonntag startet meist noch trocken und im Süden sonnig aufgelockert. In der Obersteiermark zieht es rasch zu und im Laufe des Vormittag breitet sich vom Mariazeller Land her Regen aus. In der Hochschwabregion mischen sich bis auf 1300 m herab Schneeflocken dazu. Am Nachmittag und Abend regnet es auch im Süden ab und zu. Mit 9 bis 18 Grad kühlt es weiter ab, am kältesten bleibt es vom Ausseer- bis ins Mariazellerland.