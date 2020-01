Startseite

Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 5:38 Uhr -2°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: -4°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0.0 mm/h

Wind 3 km/h NW

Windböen bis 5 km/h

Luftfeuchtigkeit 87%

Luftdruck 1034 hPa

Wolkenbedeckung 0% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 6:00 Uhr -2°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: -3°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 2 km/h N

Windböen bis 6 km/h

Luftfeuchtigkeit 87%

Luftdruck 1034 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 7:00 Uhr -1°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: -2°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 2 km/h N

Windböen bis 6 km/h

Luftfeuchtigkeit 87%

Luftdruck 1034 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 8:00 Uhr 0°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: -1°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 2 km/h O

Windböen bis 7 km/h

Luftfeuchtigkeit 84%

Luftdruck 1034 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 9:00 Uhr 1°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: 0°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 2 km/h SO

Windböen bis 8 km/h

Luftfeuchtigkeit 78%

Luftdruck 1033 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 10:00 Uhr 2°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: 2°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 2 km/h SO

Windböen bis 9 km/h

Luftfeuchtigkeit 71%

Luftdruck 1033 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 11:00 Uhr 4°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: 3°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h SO

Windböen bis 10 km/h

Luftfeuchtigkeit 66%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 12:00 Uhr 5°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: 4°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h SO

Windböen bis 11 km/h

Luftfeuchtigkeit 64%

Luftdruck 1031 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 13:00 Uhr 5°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: 4°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h S

Windböen bis 11 km/h

Luftfeuchtigkeit 63%

Luftdruck 1031 hPa

Wolkenbedeckung 1% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 14:00 Uhr 4°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: 3°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h SW

Windböen bis 10 km/h

Luftfeuchtigkeit 66%

Luftdruck 1031 hPa

Wolkenbedeckung 0% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 15:00 Uhr 2°C

Wolkenlos

gefühlte Temperatur: 2°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h W

Windböen bis 10 km/h

Luftfeuchtigkeit 70%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 2% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 16:00 Uhr 1°C

Heiter

gefühlte Temperatur: 0°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h NW

Windböen bis 9 km/h

Luftfeuchtigkeit 75%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 10% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 17:00 Uhr 0°C

Heiter

gefühlte Temperatur: 0°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h NW

Windböen bis 9 km/h

Luftfeuchtigkeit 80%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 23% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 18:00 Uhr 0°C

Wolkig

gefühlte Temperatur: -1°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h N

Windböen bis 8 km/h

Luftfeuchtigkeit 84%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 38% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 19:00 Uhr 0°C

Wolkig

gefühlte Temperatur: -1°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h N

Windböen bis 8 km/h

Luftfeuchtigkeit 86%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 42% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 20:00 Uhr -1°C

Wolkig

gefühlte Temperatur: -2°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h N

Windböen bis 8 km/h

Luftfeuchtigkeit 87%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 39% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 21:00 Uhr -1°C

Heiter

gefühlte Temperatur: -2°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h N

Windböen bis 8 km/h

Luftfeuchtigkeit 87%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 29% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 22:00 Uhr -1°C

Wolkig

gefühlte Temperatur: -2°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h NW

Windböen bis 8 km/h

Luftfeuchtigkeit 86%

Luftdruck 1032 hPa

Wolkenbedeckung 33% Graz Mittwoch, 08.Januar 2020, 23:00 Uhr 0°C

Wolkig

gefühlte Temperatur: -1°C 7:43 Uhr 16:26 Uhr Niederschlag 0 mm/h

Wind 3 km/h NW

Windböen bis 8 km/h

Luftfeuchtigkeit 85%

Luftdruck 1031 hPa

Wolkenbedeckung 47%

5 Uhr

6 Uhr

7 Uhr

8 Uhr

9 Uhr

10 Uhr

11 Uhr

12 Uhr

13 Uhr

14 Uhr

15 Uhr

16 Uhr

17 Uhr

18 Uhr

19 Uhr

20 Uhr

21 Uhr

22 Uhr

23 Uhr

Morgen

Das Wetter heute, Mittwoch 08.Januar

Viel Sonnenschein, teils strahlend blauer Himmel. In der Früh zeigt das Thermometer -4 Grad, im Tagesverlauf steigt die Temperatur auf 4 Grad.

Prognose für heute

Steiermark heute

Am Mittwoch halten sich in der Obersteiermark anfangs ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder, diese lichten sich aber rasch. Tagsüber zeigen sich höchstens harmlose, hochliegende Wolken am Himmel. Die meisten Sonnenstunden sind weiterhin im Süden zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad in schattigen Tälern der Obersteiermark und +6 Grad in sonnigen Lagen der Südsteiermark.