In der Transformation der Mobilität gibt es einen klaren Gewinner. Und es ist längst mehr als ein Trend: Der Run auf das Zweirad hat sich zu einem wahren Boom ausgewachsen, in der Corona-Pandemie explodierte die Nachfrage nahezu. Und der Höhenflug hält an …

Vor allen in Ballungszentren wird das Straßenbild zunehmend von Zweirädern aller Art geprägt, weltweit reagieren die Metropolen mit dem Ausbau der Infrastruktur, Regierungen greifen in Fördertöpfe, um Anreize zu schaffen und das Umweltbewusstsein der Menschen zu wecken.

Die Elektrifizierung hat freilich die Lust auf das Zweirad beflügelt und den Markt gehörig zum Brummen gebracht. Das Angebot steigt ebenso rasant wie die Bandbreite der Nutzung, die kaum Grenzen kennt. Immer mehr Marken treten in die Pedale und setzen mit neuen Lifestyle-Produkten die Kundschaft unter Strom, die sich einer Qual der Wahl von schicken Drahteseln, Lastenrädern, Hightech-Bikes, E-Scooter, Mopeds, Roller, Enduros und Motorrädern ausgesetzt sieht.

Die Beschleunigung der Zweirad-Szene beschert renommierten Herstellern seit Jahren zweistellige Zuwachsraten. Auch immer mehr Autobauer bekommen übrigens Appetit auf zwei Räder, und das durchaus aus wirtschaftlichen Gründen: weil das Auto Gefahr läuft, zum Luxusgut zu entrücken, will man gegebenenfalls das Klientel an der Basis bei der Stange halten.

Mit dem Themenmagazin wollen wir den Spuren des zweirädrigen Aufschwungs folgen, neue Trends ausloten und Zweiradexperten erklären lassen, worauf es ankommt. Dazu wollen wir Ihnen einen Überblick auf den Markt liefern, besondere Neuheiten testen und Reportagen liefern über Menschen, die sich zwei Rädern verschrieben haben.

