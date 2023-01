Den schönsten Ort der Welt richtet man selbst ein. Das Magazin dazu: IDA living – ein junges und stylisches Magazin mit spannenden Reportagen und nicht alltäglichen Tipps & Tricks für ein besonderes Zuhause. IDA living bietet ein herausragendes Umfeld für alle Unternehmen im Bereich Wohnen und Bauen.

Der Name des Magazins ist ein Akronym aus "Ich denke an …". Gleichzeitig möchte IDA an die Österreicherin Ida Pfeiffer erinnern.

Wer ist Ida und was macht sie aus?

Ida Pfeiffer – Weltreisende, Abenteurerin und Autorin. Die 1797 in Wien geborene Ida Pfeiffer lebte zwei Leben: eines als Hausfrau und Mutter und eines als furchtlose Weltenbummlerin.

Wir sprechen von einer modernen Ida. Sie kann beides gleichzeitig leben: Familie und Abenteuer, sie ist jung, stylisch, aber caring.

