IDA ist ein junges und stylisches Magazin mit mit spannenden Reportagen und einzigartigen regionalen Geschenk- und Ausflugstipps.

Der Name des Magazins ist ein Akronym aus "Ich denke an …". Gleichzeitig möchte IDA an die Österreicherin Ida Pfeiffer erinnern.

Wer ist Ida und was macht sie aus?

Ida Pfeiffer – Weltreisende, Abenteurerin und Autorin. Die 1797 in Wien geborene Ida Pfeiffer lebte zwei Leben: eines als Hausfrau und Mutter und eines als furchtlose Weltenbummlerin.

Wir sprechen von einer modernen Ida. Sie kann beides gleichzeitig leben: Familie und Abenteuer, sie ist jung, stylisch, aber caring.

Daten & Fakten

Erscheinungstermin: Sonntag, 27. November 2022

Sonntag, 27. November 2022 Anzeigenschluss: Freitag, 21. Oktober 2022

Freitag, 21. Oktober 2022 Druckunterlagenschluss: Freitag, 4. November 2022

Freitag, 4. November 2022 Erscheinungsform: LWC-Magazin, 70 g glänzend

LWC-Magazin, 70 g glänzend Erscheinungsgebiet: Steiermark und Kärnten

Steiermark und Kärnten Umfang: 68 Seiten

68 Seiten Format: 200 x 260 mm, beschnitten

200 x 260 mm, beschnitten Auflage: Steiermark: 207.481 Exemplare;

Kärnten: 98.746 Exemplare

Steiermark: 207.481 Exemplare; Kärnten: 98.746 Exemplare ICC-Profil: PSO_LWC_Improved_eci.icc

Werbemöglichkeiten

Aus dem Inhalt

Welche Erlebnisse kann ich in der Vorweihnachtszeit und den Weihnachtsferien haben?

Was schenke ich zu Weihnachten?

Wie dekoriere ich mein Zuhause?

Was koche oder backe ich?

Welche Ausflüge mache ich?

Wohin fahre ich auf Urlaub?

Wo und wie kann ich entspannen (Slow)?

Wie lebe ich Familie?

Was bietet mir die Region?

Welches Handwerk kann man entdecken?

Wie kann ich Weihnachten nachhaltiger feiern?

Wie kann ich Urlaubsreisen/Ausflüge nachhaltiger gestalten?

Downloads

Download Produkt-Info

Download Beispiel