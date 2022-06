What's next? Kleine Zeitung Next. KLZ Next steht für die nächste Generation an Inhalten der Kleinen Zeitung - produziert von und für die junge Generation.

Nichts ist zu komplex, nichts zu langweilig und schon gar nicht zu risky. Bei KLZ Next nehmen wir uns kein Blatt vor den Mund. Wir schauen uns die Themen an, die wirklich wichtig sind.