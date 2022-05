Auf der Suche nach der fittesten Firma Kärntens

Der Kleine Zeitung Company Triathlon bildet nach drei Jahren Abwesenheit heuer wiederum den Auftakt zum großen Rennwochenende des IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria. Gemeinsam mit ArbeitskollegInnen trainieren, den Teamgeist stärken und das Ziel erreichen – ein Event für alle, die mit ihrer Firma sportlich aktiv sein und den Teamgeist stärken wollen.

Der Kleine Zeitung Company Triathlon über die Sprintdistanz von 380 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 4,2 Kilometern Laufen ist ideal, um dich für den Sommer in Form zu bringen und gemeinsam mit deinen Arbeitskolleginnen und -kollegen das Feeling des großen IRONMANs hautnah mitzuerleben. Nutzt die optimale Gelegenheit, mit KollegInnen sportlich aktiv zu sein, an einem Ziel zu arbeiten und zusammen Spaß zu haben. In diesem Sinne: Zeit, aus dem Büro zu kommen und euch in das Abenteuer Triathlon zu stürzen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Verlost werden drei Gruppenstartplätze für den Ironman Company Triathlon 2022!

Teilnahmeschluss: 1. Juni 2022