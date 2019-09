Facebook

Nabucco in der Semperoper © Semperoper Dresden_Ludwig Olah

Exklusive Leserreise: Dresden inkl. Opernbesuch von „Nabucco“ in der Semperoper ab 514 Euro pro Person.



Nicht zu unrecht trägt die Dresden den Beinamen „Elbflorenz“. Mit seinen perfekt komponierten Plätzen, den prächtigen Barockbauten, den berühmten Kunstsammlungen und dem monumentalen Residenzschloss zieht die deutsche Stadt vor allem Kulturliebhaber mühelos in ihren Bann. Schütz bis Richard Strauss, die beide in dieser Stadt wirkten.

Der Rundgang endet am Neumarkt bei der Frauenkirche, wo um 12 Uhr eine Orgelandacht beginnt. Nachmittags besuchen Sie das bekannte Porzellanmuseum im Zwinger. Besonderer Höhepunkt ist aber die Führung durch die Semperoper, ihres Zeichens eines der berühmtesten und schönsten Opernhäuser der Welt. Dort erwartet Sie am letzten Tag der Reise auch ein musikalischer Genuss. Auf dem Programm steht Giuseppe Verdis „Nabucco“.

Ihr Reiseleiter Günter Klopf, ein leidenschaftlicher Opernliebhaber, wird Sie bereits während der Anreise mit einer spannenden Werkseinführung auf den großen Abend einstimmen.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise nach Dreseden mit Opernaufführung "Nabucco" in der Semperoper!

Termin: 14. bis 17. November 2019 Inkludierte Leistungen: Fahrt im Retter Luxus-Reisebus

3 x Übernachtug und Frühstück im Vier-Sterne-Hotel, zentrale Lage

1 x Abendessen

Stadtrundfahrt und Führungen laut Programm, exkl. Eintritte

Innenbesichtigung der berühmten Semperoper

Werkseinführung

Opernkarte Kategorie 1, Parkett im Wert von 107 Euro am 16. November

Retter-Reiseleitung: Günter Klopf Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 514 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 75 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter: reisen@retter.at oder Tel (03335) 39 00.

Download Reiseablauf Dresden (63kB)