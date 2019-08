Facebook

Georgien © CAUCASUS TRAVEL

Georgien ist eine Reise wert

Lernen Sie mit TUI Georgien kennen: Ein Juwel aus Kunst, Kultur, ursprünglichen Gebirgslandschaften und Weingebieten sowie schönen Stränden.

Georgien, das Land an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien war zuletzt viele Jahre in unfreiwilliger Isolation. Heute präsentiert sich das Land am Kaukasus als ein Juwel aus Kunst, Kultur, Authentizität und ursprünglichen Gebirgslandschaften.

Der Kontrast aus alten Kirchen, romantischen Bergdörfern und fruchtbaren Weingebieten sowie schönen Stränden am Schwarzen Meer zeigt seine betörende Wirkung auf die Besucher des Landes. Neben den vielfältigen faszinierenden historischen Bauwerken und der wilden Natur Georgiens tauchen Sie auf dieser Reise ein in das Lokalkolorit des Landes. Sie genießen seine geschmackvolle Küche und den berühmten, kräftigen Wein. Nebenbei ist Georgien nämlich auch für seine besonders freundlichen und offenherzigen Menschen bekannt.

Lassen Sie sich von den georgischen Traditionen bei Speis und Trank begeistern und genießen Sie die weltberühmte georgische Gastfreundschaft in vollen Zügen. Georgien ist eine Reise wert und sorgt mit seiner wilden Schönheit für Faszination nicht nur bei Kaukasus-Kennern