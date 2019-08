Facebook

Schönheiten Montenegros!

Ob Bootsfahrt, Musik oder selber Mandarinenernten, Montenegro, Dubrovnik und das kroatische Kalifornien begeistern Touristen!

Montenegro ist eines der kleinsten Länder Europas. Das Land mit dem wörtlich übersetzten Namen „der schwarze Berg“ wird in drei Gebiete unterteilt. Diese umfassen die Bucht von Kotor, das Adria-Gebiet und das Karsthochland im Hinterland. Hier wiederum fließt die Tara, der längste Fluss Montenegros. In ihrem Unterlauf hat sie die längste und tiefste Schlucht Europas gebildet.

In Montenegro werden fünf Sprachen gesprochen (Montenegrinisch, Serbisch, Bosnisch, Albanisch und Kroatisch), außerdem besticht das Land durch eine Vielzahl an prächtigen, kulturellen und sakralen Bauten, durch welche der Tourismus diese Landes zuletztmassiv angekurbelt wur

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise nach Montenegro und zur Mandarinenernte

Termin: 04. bis 10. November 2019 Inkludierte Leistungen: Fahrt im 4-Sterne Neoplan Starliner mit Vollausstattung

Reisebegleitung ab/bis Österreich

2 x Unterbringung im 4* Hotel in Makarska mit Halbpension

4 x Unterbringung im 4* Hotel in Budva mit Halbpension (Frühstück und Abendessen vom Buffet)

Fährgebühren Kamenari - Lepetane

Drei Ausflugstage mit örtlichem, deutschsprechendem Reiseleiter

Eintritte Altstadt Bar, Königspalast in Cetinje, Felsenkloster Ostrog

Kurtaxe, Taxen in Cetinje, Kotor, Budva, Dubrovnik

Stadtführung Dubrovnig

Mandarinenernte mit Feigen, Schinken, Schnaps, Bort, Wein, Bootsfahrt inkl. musikalischer Begleitung, Mittagessen und Mandarinen zum Mitnehmen Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 749 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 159 Euro. Achtung: Die Reise kann nur mit gültigem Reisepass angetreten werden! Einstiegsstellen: Graz Hauptbahnhof, Wolfsberg Bahnhof, Klagenfurt Minimundus, Villach Hauptbahnhof, Spittal Neuer Platz Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchbar unter: office@busreisenseiner.at oder Tel (04762) 42 316.

Download Reiseablauf Montenegro (415kB)