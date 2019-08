Facebook

Wanderwege auf der Insel Rab mit traumhaftem Ausblick. © Natali Mravic

Diese Insel bringt Sie auchauf Touren!

Mit der Insel Rab assoziiert man in erster Linie Badeurlaub. Aber man kann hier auch wunderschöne Wanderwege entdecken!

Die Insel Rab hat zwei Gesichter: lebhaft und touristisch in den bekannten Urlaubsorten und ruhig und natürlich westlich von Kampor. Auf der Lesereise „Wandern auf der Insel Rab“ lernen Sie nicht nur die „ruhige“ Seite der Insel kennen, sondern können auch einige Stunden in der Natur neue Kraft tanken.



1. Tag, 16. 10. 2019: Anreise und Zimmerbezug.

2. Tag, 17. 10.: Direkt vom Hotel wandern Sie bis zur Kirche Hl.Euphemia, dann geht’s auf die Liebesinsel Frkani und von dort weiter zum Hotel Carolina. Wer will, kann entweder mit dem Bus zurück zum Hotel Imperial und dort am Pool verweilen oder durch das Naturschutzgebiet zur Bucht Kalifront und bis zum Wald Dundovo wandern.

3. Tag, 18. 10.: An diesem Tag stehen der Strand Ciganka, der Paradies Strand und Fruga (Supetarska Draga) auf dem Programm.

4. Tag, 19. 10.: Es geht Richtung Mundanije und über den Hl.-Ilija-Berg zurück zum Hotel. Wer will, kann dann noch auf den höchsten Gipfel der Insel, den Kamenjak, wandern.

5. Tag, 20. 10.: Heimreise.

Für alle Tagesetappen gilt, dass man sie laut Programm vorzeitig verlassen und mit dem Linienbus zum Hotel fahren kann.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise: Wandern auf der Insel Rab

Termin: 16. bis 20. Oktober 2019I Inkludierte Leistungen: Fahrt im 4* Fernreisebus mit Vollausstattung und überdimensional großem Sitzabstand

Betreuung durch unseren erfahrenen Buslenker

Reisebegleitung ab/bis Österreich

Unterbringung im Vier-Sterne-Hotel Imperial auf der Insel Rab

Halbpension mit Frühstück und Abendessen

Poolbenützung im Hotel

3 Wandertouren mit örtlichem Wanderführer

Inkl. Kurztaxe, Fährgebühren Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 399 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 48 Euro Achtung: Die Reise kann nur mit gültigem Reisepass angetreten werden! Einstiegsstellen: Graz Raststation Kaiserwald, Klagenfurt: Minimundus,

Griffen: Raststätte Mochoritsch,

Wolfsberg: Bahnhof,

Villach: Hauptbahnhof

Spittal/Drau: BHST Neuer Platz. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchbar unter: office@busreisenseiner.at oder Tel (04762) 42 31 6

Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) in aktueller Fassung. Alle Preise in Euro und pro Person, wenn nicht anders angegeben. Gerichtstand Spittal/Drau. Druck-, Satzfehler und Programmänderungen vorbehalten.