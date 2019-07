Facebook

Stadtansicht von Lüneburg © Shutterstock

EXKLUSIVE LESERREISE zu den Hansestädten & Lüneburger Heide und Besuch der Elbphilharmonie um 1485 Euro proPerson/DZ.

Lassen Sie sich bei dieser auserlesenen Konzertreise gleich in drei Großstädtemit einzigartigem Flair entführen. In Dresden und Leipzig erwarten Sie eine Vielzahl historischer Sehenswürdigkeiten und weltberühmter Museen. Hamburg, die Perle des Nordens, ist weltoffen, stolz und bietet mit ihrem ganz eigenen Lebensgefühl immer neue Perspektiven, die es zu erkunden gilt. Bei dieser Kombination aus Kultur, Kunst und hochkarätigem Konzerterlebnis bleiben für Liebhaber des Schönen und der Kunst keine Wünsche offen.

REISEVERLAUF

23. 9.: Busfahrt Graz–Leipzig, Check-in im Hotel, Abendessen, Zeit zur freien Verfügung.

24.9.: Check-out, Stadtführung in Leipzig, Fahrt zum Hotel in Lüneburg.

25. 9.: Vormittag: Ausflug nach Bremen, Stadtrundgang mit Guide.

26. 9.: Vormittag: Ausflug nach Hamburg mit Stadtrundgang und Hafenrundfahrt.

27.9.: Vormittag: Stadtrundgang Lüneburg, Brauereibesichtigung in

Bleckede, zweigängiges Mittagessen in der Brauerei, Rückkehr zum Hotel.

Am späten Nachmittag erfolgt die Fahrt nach Hamburg zum Konzert von

Elīna Garanča mit dem Wiener Kammerorchester unter dem Dirigenten

Karel Mark Chichon. Transfer zurück zum Hotel.

28. 9.: Vormittag: Ausflug Lübeck, Stadtrundgang mit Guide.

29.9.: Morgen: Check-out und Busfahrt nach Dresden, nach der Ankunft

Stadtrundgang mit Guide, Abendessen im Hotel.

30.9.: Check-out und anschließende Rückfahrt von Dresden nach Graz.





Mein V%rteil: Mit MS6 Reisegesllschaft eine exklusive Reise zu den Hansestädten & Lüneburger Heide mit einem Konzerthighligt „Elina Caranca“ in der Elbphilharmonie erleben.



Termin: 23. bis 30. September 2019 Inkludierte Leistungen: Luxus-Bus inkl. Reiseleitung ab Graz - Leipzig - Lüneburg - Dresden - bis Graz

Konzert-Highlight im Großen Saal der Elbphilharmonie am 27.9. 2019 Elīna Garanča mit dem Wiener Kammerorchester unter dem Dirigenten Karel Mark Chichon, Kartenkategorie II

Dresden & Leipzig: je 1 Nacht im 4*-Hotel inklusive Halbpension, Stadtführung mit Guide

Besichtigung Lübeck und Bremen, Stadtrundgang mit Guide

Besichtigung Lüneburg mit Guide, Brauereibesichtigung mit 2-gängigem Mittagessen

Hamburg: Hafenrundfahrt, Stadtrundgang mit Guide, Konzerttransfers

Lüneburg: 5 Übernachtungen im 4*-Hotel inklusive Frühstück

Kultur- und Tourismustaxe in Dresden und Leipzig Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 1485 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 410 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter:

MS6 Reisegesellschaft: per E-Mail: info@reisegesellschaft.at, per Telefon (0463) 57 920 oder in den Ruefa Reisebüro: Ruefa Graz, Hauptplatz, (0316) 826456, Ruefa Klagenfurt, Neuer Platz, Tel. (0463) 56400. Hoteländerungen vorbehalten, Mindestteilnehmeranzahl erforderlich, Stornobedingungen laut Allgemeinen Reisebedingungen 1992 (ARB 1992): Flug-, Staatsoper- & Elbphilharmonie Ticket ab Buchung 100 %.