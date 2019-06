Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Garten des österreichischen Pavillons zeigt Renate Bertlmann einen Rosengarten aus Muranoglas mit herausragenden Messerklingen © (c) Francesco Galli Viterbo

Venedig im Zeichen der Kunst

Ein Muss für Liebhaber zeitgenössischer Kunst: Im August nehmen wir Sie mit auf eine exklusive Leserreise zur Biennale nach Venedig.

Kunst zum Anfassen und Staunen. Werke, die zum Nachdenken anregen. Künstler, die polarisieren. Und das alles inmitten ehrwürdiger Palazzi, imposanter Werfthallen aus dem 16. Jahrhundert und der unvergleichlichen historischen Kulisse Venedigs.

Alle zwei Jahre zieht die „Biennale di Venezia“ als bedeutendste Großausstellung für Gegenwartskunst Interessierte aus aller Welt in die Lagune. Heuer zum 58. Mal unter dem Motto „May You Live in Interesting Times“ - in einer besonders spannenden Zeit. Während im Arsenale Werke bzw. Installationen von 79 internationalen Künstlern warten, geht es in der Parkanlage Giardini auf einen Streifzug durch die Pavillons

von 28 Nationen.

Aber das ist längst nicht alles, das Sie bei unserer Leserreise erwartet. Abseits der großen Besucherströme stehen auch Besuche in den Außenstellen der Biennale am Programm, die sich an wunderschönen Orten befinden und sich über die gesamte Lagune verteilen. Viele dieser Gebäude – oft wunderbare Palazzi – sind außerhalb der Biennale nicht öffentlich zugänglich. Ein absolutes Muss für jeden Kunstliebhaber mit sorgfältig ausgewählten Stationen, durch die mit höchster Kunstexpertise geführt wird.



Mein V%rteil: Exklusive Leserreise : Mit TLS-Reisen „Best of Biennale di Venezia 2019“ genießen.

Termin: 03. bis 04. August 2019

Inkludierte Leistungen: Busfahrt ab KlagenfurtÜ

Übernachtung mit Frühstück Vier-Sterne-Hotel in Punta Sabbioni

Schiffstransfers

2-Tages-Eintritt zur Biennale

kunsthistorische Führung

Reisebegleitung und Tourguidesystem Preis pro Person im Doppelzimmer: 287 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 22 Euro.



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter: office@tlsreisekultur.at oder Tel 0664 / 61 99 621.

www.tlsreisekultur.at

Reiseablauf Biennale Venedig Reiseablauf Biennale Venedig (283kB)