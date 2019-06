Mit MS6 Reisegesellschaft eine exklusive Reise nach Hamburg inklusive Opernaufführung und Konzert in der Elbphilharmonie erleben.



Termin: 25. bis 28. September 2019

Inkludierte Leistungen:

Flug ab/bis Graz nach Hamburg

3 Nächte in Hamburg im Hotel Adina Apartment Hotel Hamburg Michel**** inkl. Frühstück.

Stadtrundfahrt, Führung Hafencity und Elbphilharmonie (ohne Konzertsäle), Hafenrundfahrt.

Opernaufführung „Die Nase“ in der Hamburger Staatsoper am 26. September, Leitung: Kent Nagano, Kartenkategorie III.

Konzert-Highlight im Großen Saal der Elbphilharmonie am 27. September 2019 mit Elı¯na Garanca mit dem Wiener Kammerorchester unter dem Dirigenten Karel Mark Chichon, Kartenkategorie I.

Alle Transfers.

Reisebegleitung ab/bis Graz

Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 1425 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 230 Euro.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt.

Buchungen und Detailprogramm unter:

MS6 Reisegesellschaft: per E-Mail: info@reisegesellschaft.at, per Telefon (0463) 57 920 oder in den Ruefa Reisebüro: Ruefa Graz, Hauptplatz, (0316) 826456, Ruefa Klagenfurt, Neuer Platz, Tel. (0463) 56400.

Hoteländerungen vorbehalten, Mindestteilnehmeranzahl erforderlich, Stornobedingungen laut Allgemeinen Reisebedingungen 1992 (ARB 1992): Flug-, Staatsoper- & Elbphilharmonie Ticket ab Buchung 100 %.