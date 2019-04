Facebook

Besichtigen Sie das wunderschöne Ensemble an sehenswerten Palästen und Kirchen © TV Mantua

TLS-Reisen führt Sie nach Mantua. Ort des Schicksals, Metropole der Kunstschätze und Paradies der Lotusblüten ab 339 Euro pro Person.



Mantua ist Stadt des Exils für Romeo, die tragische Figur Shakespeares, ist Stadt des Schicksals für den Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer, der hier von den Franzosen hingerichtet wurde, Stadt des Dichters Virgil, des Musikers Claudio Monteverdi und des Malers Andrea Mantegna.

Gut dreihundert Jahre war es das Geschlecht der Gonzaga, die durch ihren wirtschaftlichen Erfolg, aber vor allem durch ihre Kunstverliebtheit Mantua zu einem Zentrum an Kulturschätzen machte. Mantua, das zu Ende des 16. Jahrhunderts in weiten Teilen schon genauso aussah wie es heute der Nachwelt erhalten ist, präsentiert sich den Gästen als Schatzkiste des Mittelalters, Hochburg der Renaissance und steht für pulsierend, schickes Stadtambiente.

Kunst- und Kulturgenuss wird in diesen zwei Tagen durch ein Naturerlebnis ersten Grades ergänzt: einer Fahrt auf den Mincio-Gewässern zur laut jahrezehntelanger Erfahrung Anfangsblüte der Lotusblume. Zum Abschluss der beiden Tage wartet noch eine lombardische Weinverkostung.



Termin: 22. bis 23. Juni 2019

Inkludierte Leistungen: Busfahrt ab Klagenfurt

Übernachtung mit HP im Vier-Sterne-Hotel

1 Mittagessen, Mincio-Bootsfahrt

Eintritte aller Sehenswürdigkeiten lt. Programm

1 lombardische Weinverkostung

zweitägige kunsthistorische Führung

Reisebegleitung und Tourguidesystem Preis pro Person im Doppelzimmer: 339 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 19 Euro.



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter: office@tlsreisekultur.at oder Tel 0664 / 61 99 621.

www.tlsreisekultur.at

Reiseablauf Mantua in seiner Blüte Reiseablauf Mantua (375kB)