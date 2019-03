Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Konstantin Kalishko

Exklusive Leserreise - Mit märchenhafter Schönheit und jahrtausendealter Kultur zählt der Iran zu den spannendsten

Reisezielen im Nahen Osten. Auf dieser TUI-Rundreise lernen Sie Land und Leute kennen.



Die Naturschönheiten und die kulturelle Vielfalt des Irans werden Sie auf dieser einzigartigen TUI-Rundreise in seinen Bann ziehen.

Farbenfroh. Während Ihrer Rundreise von Teheran bis zur Dichterstadt Shiraz entdecken Sie den Iran mit seinen kulturellen Höhepunkten wie dem Golestan Palast und dem Archäologischen Museum in Teheran, Persepolis, der ehemaligen Residenzstadt der Achämeniden und Isfahan, einer der schönsten Städte des Orients mit den berühmten „blauen“ Moscheen. Faszinierende Landschaften entdecken Sie auch rund um die Wüstenstädte Nain und Meybod.

Traditionelles Persien. Tauchen Sie außerdem ein in die Ursprünglichkeit des Landes mit seinen wilden Gebirgszügen und unendlichen Wüstenlandschaften. Bei einem Ausflug in die Region Semiron lernen Sie das traditionelle Leben und die Kultur des dort ansässigen Nomadenstammes der Qaschqais mit ihrem Vieh und ihren Zelten kennen. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Freuen Sie sich auf ein ganz besonderes Reiseerlebnis im orientalischen Stil mit vielfältigen kulinarischen Erlebnissen und garniert mit persischer Gastfreundschaft.