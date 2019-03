Facebook

Verträumte Gartenreiche im Burgenland © Oliva Reisen

Lassen Sie sich von ORF-Biogartenexpertin Angelika Ertl-Marko zu den schönsten Gartenparadiesen im Burgenland entführen. Gleich am ersten Tag bringt Sie ein moderner Reisebus von Graz (weitere Zustiegsstellen: St. Michael, Gleisdorf und Ilz, Hartberg) ins Südburgenland, wo Sie den „Garten der Seele“ und den Kräutergarten der bekannten Kräuterliserl besichtigen. Nach einem fakultativen Mittagessen geht es weiter zu einem prächtigen Privatgarten in Lutzmannsburg. Der Garten ist noch ein wahrer Geheimtipp, und öffnet die Gartentore erst seit kurzem für Besucher. Genächtigt wird dann in einem Vier-Sterne-Hotel in Eisenstadt. Am nächsten Tag führt die Reise Richtung Neusiedlersee, nach Frauenkirchen, wo Sie eine exklusive Führung im „Paradies der Paradeiser“ beim über die Grenzen bekannten Erich Stekovics erwartet. Am Feld und im Schaugarten lauschen Sie den Ausführungen des Paradeiserkaisers. Gekostet werden darf nicht nur am Feld, auch eingelegte Köstlichkeiten gibt es während der Betriebsführung zu probieren: mehr als 3.000 Paradeisersorten; groß, klein, birnenförmig, rund, weiß, gelb, orange, rot und grün – alles ist mit dabei. Nach einem Mittagessen in Podersdorf geht es zurück nach Graz. Bei einem Zwischenstopp wird ein weiterer, herrlicher Privatgarten besichtigt, wo die Gäste auch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt werden.