Aus Schiffsperspektive sieht Manhattan einfach am besten aus! © (c) Tetra Images

Exklusive Leserreise - Im Oktober und November eine zehntägigen Kreuzfahrt von New York City nach Montreal



Klar, mit dem Auto geht’s schneller: Von New York City bis nach Montreal braucht man auf dem Highway keine sechs Stunden. Wirklich aufsehenserregend ist die Reise allerdings nicht.

Mit dem Schiff allerdings schon. Vor allem mit einem, dass wie AIDAdiva alle Stückerln spielt: Die Schiffe der AIDA Flotte zeichnen sich besonders durch vielfältige Sportund Fitnessangebote, professionelles Entertainment an Bord, außergewöhnliche Ausflüge, eine abwechslungsreiche Erlebnisgastronomie und komfortable Kabinen aus.

Darüber hinaus erwartet AIDA Urlauber ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis – denn neben Übernachtung und Vollpension, sind Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffetrestaurants, Kinderbetreuung im Kids Club, Nutzung der Saunalandschaft, Besuch der Shows und Veranstaltungen im Reisepreis inklusive.

Aber nicht nur an Bord der AIDAdiva gibt es auf der zehntägigen Nordamerika-Kreuzfahrt einiges zu entdecken. Auch ausführliche Stadtrundgänge (nicht inkludiert) durch New York City, Boston, Hailfax, Quebec und Montreal stehen auf dem Programm.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise - Nordamerika mit Kreuzfahrt auf AIDAdiva

Termine:

11. bis 25. Oktober 2019 von New York nach Montreal

21. Oktober bis 4. November 2019 von Montreal nach New York Inkludierte Leistungen: Flug von Graz oder Klagenfurt über Wien nach New York mit Austrian Airlines

2 Nächte New York im Hotel The Paul *** DZ inkl. Frühstück

Inkl. 4-stündige Stadtrundfahrt mit deutschsprachigen Guide

10 Nächte Kreuzfahrt mit AIDAdiva von New York nach Montreal

2 Nächte Montreal im Hotel Meridien Versailles **** Doppelzimmer inkl. Frühstück

Inkl. Tagesauflug nach Ottawa (10 Stunden)

Rückflug von Montreal nach Graz oder Klagenfurt über Wien mit Austrian Airlines Reisebegleitung ab 30 Personen. Preis pro Person in der Innenkabine: 2.499 Euro

mit allen AIDA-Inklusivleistungen Bitte geben Sie bei der Buchug Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Jetzt bei TUI Das Reisebüro im Citypark Graz buchen:

Tel.: 050 884 281-0

E-Mail: graz1@tui.at Seiersberg-Shopping City, Tel. 050 884 288-0; Graz-Murpark, Tel. 050 884 240-0;

Graz-Shopping Nord, Tel. 050 884 282-0;

Leoben, Tel. 050 884 283-0;

Liezen, Tel. 050 0884 320-0. Reiseveranstalter: TUI Austria Holding GmbH, Lazarettgürtel 55, 8020 Graz,

AIDA Cruises – German Branch of Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3d, 18055 Rostock