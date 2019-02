Exklusive Leserreise durch die italienischen Alpenstädte!

Ebner Reisen und der „Erfinder der Alpenstädte des Jahres“ Gerhard Leeb führt zu und durch die italienischen „Alpenstädte des Jahres“.



Termin: 14. bis 18. April 2019.



Inkludierte Leistungen:

Fahrt im modernen Luxusreisebus mit Klimaanlage, WC-Waschraum, Kaffeemaschine, DVD-Player, bequeme und verstellbare Luxussitze.



Reisebegleitung durch den „Erfinder Alpenstädte des Jahres“ Gerhard Leeb.



Unterkünfte:

Einmal Halbpension im Hotel Everest in Trient.

Zweimal Halbpension im Hotel La Ruota in Morbegno.

Einmal Halbpension im Hotel Promessi Sposi in Malgrate am Como See.

Örtliche Reiseleitung in den Städten Trient, Morbegno und Lecco.



Einstiegsstellen:

Klagenfurt: Minimundus

Villach: Willroider Parkplatz

Spittal: Parkplatz Evangelische Kirche.



Reiseroute: 1. Tag: Kärnten – Brixen – Bozen –Trient. 2. Tag: Trient – Valtellina – Sondrio – Morbegno. 3. Tag:Morbegno.4. Tag: Morbegno – Lecco am Comer See. 5. Tag: Lecco – Kärnten.



Preis pro Person im Doppelzimmer: 499 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 83 Euro.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer an. Für weitere Infos und Buchungen kontaktieren Sie bitte direkt das Reisebüro:

Ebner Reisen, Auf der Tratten 15,

9500 Villach-Heiligengeist.

E-Mail: office@ebner-reisen.at

Tel. (04244) 23 910.