SAMSTAG 30. März



5.30 Uhr: Abfahrt Klagenfurt/ Parkplatz Minimundus

(5.40 Uhr: Wörtherseerast/Pörtschach, 6.10 Uhr: Südrast/Arnoldstein)

ca. 11.00 Uhr: Ankunft in Bologna und Check-in Hotel

MITTGAGS

Gemeinsames Mittagessen in der Altstadt

Es werden die schmackhaften Spezialitäten – der Stolz der Bologneser Gastromomie – serviert.

NACHMITTAGS

Geführter Altstadtspaziergang mit Besuch des Palazzo Comunale

Imposanten Kulturschätze warten auf die Besucher: Die Piazza Maggiore, der größte Platz der Stadt, die Basilika San Petronio mit den großartigen Freskenzyklen von Giovanni da Modena in der Kapelle Bolognini, Grund für die ständige Bewachung der Kirche, sowie das Wahrzeichen der Stadt: die zwei Geschlechtertürme Torre Garisenda und Torre degli Asinelli, um 1300 mit seinen 94,5 m damals wohl der höchste Profanbau Europas, heute der höchste schiefe Turm Italiens. . Beeindruckend ist auch die städtische Kunstsammlung im Palazzo Comunale, nicht weniger sind es die vielen pittoresken Gassen des quirligen Marktviertels mit ihren Obst- und Gemüseständen.

Besuch des Kirchenensembles Santo Stefano

Der eindrucksvolle Kirchenkomplex bestand ursprünglich aus sieben Kirchen, daher auch Sette Chiese genannt. Ihre Errichtungen gehen bis ins 5. Jahrhundert zurück. Nach zahlreichen Restaurierungen beeindruckt der heute noch genutzte Klosterkomplex mit seinen romanischen Kreuzgängen sowie dem byzantinischen Rundbau der gegenwärtig erhaltenen vier Kirchen.

ABENDS

Gemeinsames Abendessen im Zentrum (optional)

SONNTAG 31. März 2019

VORMITTAGS

Besuch der Wallfahrtskirche Santuario Madonna di San Luca mit grandiosem Ausblick und Arkadengang der Superlative

Auf dem Colle del Guardia thront die dem Hl. Lukas geweihte Wallfahrtskirche, welche einen wunderbaren Blick über die Stadt bietet. Spektakulär ist besonders auch der mit knapp 4 km und 666 Bögen vermutlich längste Arkadengang der Welt, der das Heiligtum direkt mit der Stadt verbindet.

FAHRT nach FAENZA

Besuch des Internationalen Keramikmuseums in Faenza

Bereits in der Renaissance war die Stadt durch die kunstvolle Herstellung von Tonwaren „Fayencen“ bekannt, die nach ganz Europa exportiert wurden. Und der von den Römern verwendete Name Faventia ist zum Synonym für Keramik in verschiedenen Sprachen, darunter französisch (faïence) und englisch (faience) geworden. Schauen und Staunen ist erlaubt in der größten Keramiksammlung der Welt, mit 40. 000 Stücken aus allen Herren Länder und Epochen, von antiken Amphoren bis zu Werken von Chagall und Picasso sowie zeitgenössischen Keramikkünstlern.

MITTAGS

Mittagessen im Kunststädtchen Faenza



16.00 Uhr Rückfahrt

ca. 22.00 Uhr Ankunft in Klagenfurt/Minimundus